Le joli coup du FC Metz sur le marché des transferts

Et si les Messins visaient plus haut que le maintien ?

Malgré un calendrier plutôt compliqué depuis la reprise – avec Lens, Marseille ou encore Rennes –, le FC Metz s’en était plutôt bien tiré avant de concéder deux défaites consécutives face à Strasbourg et Toulouse. Des contre-performances qui ont amené la direction sportive des Grenats à sortir le chéquier pour rapatrier une ancienne star du club.

[ ℂ𝕝𝕦𝕓 ] 🔥 𝗨𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗱𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝘃𝗲́𝘁𝗲́𝗿𝗮𝗻. 🤜🤛 𝘓'𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤̧𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘰𝘯𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘭𝘭𝘰𝘵 𝘨𝘳𝘦𝘯𝘢𝘵. 👀 @piresrobert7 pic.twitter.com/MhxTowHUp2 — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 11, 2023

Avant que les supporters du FCM, et leur cœur, ne s’emballent : non, il ne s’agit pas de Georges Mikautadze, mais bien de l’immense Robert Pirès. Celui qui a porté le maillot du club à 198 reprises rejoint l’équipe vétéran et y évoluera, de façon ponctuelle.

Seulement quand l’équipe fanion n’aura pas besoin de lui.

László Bölöni : « C’est difficile de faire plus avec le groupe actuel »