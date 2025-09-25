Héros de Liverpool en août, il signe son premier contrat professionnel

Professionnellement rouge.

Liverpool a annoncé ce jeudi le premier contrat professionnel de son jeune ailier Rio Ngumoha, tout juste âgé de 17 ans. Formé à Chelsea, l’Anglais avait rejoint les Reds la saison dernière, avant de rejoindre l’équipe première cette saison et d’honorer ses premiers pas en Premier League et en Ligue des champions sous Arne Slot.

Rio Ngumoha has signed his first professional contract with the Reds ✍️ Congratulations, Rio 👏 — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2025

Des débuts héroïques

Encore inconnu du grand public en début de saison, le petit jeune s’est fait un nom en Angleterre le 25 août dernier, grâce à son but victorieux face à Newcastle inscrit au bout du temps additionnel, soit quatre minutes après ses premiers pas dans l’élite anglaise.

😱 NGUMOHA À LA 90+10' !!!! DU HAUT DE SES 16 ANS L'ANGLAIS VIENT OFFRIR LA VICTOIRE AUX REDS !#NEWLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/Xj1MPd87Rr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 25, 2025

Au-delà des trois points, c’est le but dans le jeu le plus tardif de l’histoire des Reds, permettant aussi à Ngumoha de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool à 16 ans et 361 jours devant Ben Woodburn (17 ans).

Bienvenue dans la cour des grands, Rio.

