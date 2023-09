Le Havre assomme Clermont

Le Havre 2-1 Clermont

Buts : Alioui (4e) et Bayo (7e) pour les Hacmen // Konaté (45e+2) pour les Auvergnats.

Clermont au fond du trou.

Les hommes de Pascal Gastien ont concédé une nouvelle défaite, ce dimanche au Havre (2-1), un promu qui réalise de son côté un bon début de saison. Bien aidée par dix premières minutes catastrophiques des Clermontois, la bande de Luka Elsner fait rapidement la différence dans cette rencontre. Dès la quatrième minute, Caufriez rate complètement son intervention, laisse Casimir s’échapper sur l’aile droite et servir Alioui pour l’ouverture du score (1-0, 4e). Quelques instants plus tard, ce même schéma se répète. Casimir se joue encore de Caufriez, déborde puis adresse un sublime ballon à l’ancien Auvergnat Mohamed Bayo, qui inscrit son premier but sous les couleurs ciel et marine (2-0, 7e).

Menés, les Clermontois entrent alors enfin dans leur match et prennent la maîtrise du ballon, face à des Havrais bien regroupés qui procèdent en transitions. La pression mise sur le but d’Arthur Desmas paye en fin de première période avec la réduction de l’écart de Konaté (2-1, 45e+2). Au retour des vestiaires, seul un coup franc de Cham sur la barre transversale inquiétera la meilleure défense de Ligue 2 la saison passée, qui se retrouve à l’issue de cette nouvelle victoire à la cinquième place du championnat, déjà loin devant Clermont, lanterne rouge avec un point.

Le Havre sans complexe et sans pression, ça donne un bon début de saison.

Le Havre (4-4-2) : Desmas – Salmier, Sangante (c), Lloris, Opéri – Touré, Kechta (Ndiaye, 83e), Alioui (Sabbi, 74e), Casimir (El Hajam, 83e) – Bayo (Logbo, 74e), Kouzyaïev. (Mbemba, 88e) Entraîneur : Luka Elsner.

Lyon (3-5-2) : Diaw – Caufirez, Konaté (Zeffane, 73e), Pelmard – Magnin, Allevinha (Boutobba, 88e), Gonalons (c), (Keita, 83e) Gastien (Rashani, 73e), Seidu – Cham (Kyei, 83e), Nicholson. Entraîneur : Pascal Gastien.

