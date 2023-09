Pronostic Le Havre Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre lâche les amarres face à Clermont

Auteur d’une superbe saison dernière, Le Havre a remporté la Ligue 2 en finissant devant le FC Metz. Cette réussite est à mettre au crédit du duo Bodmer – Elsner qui a totalement relancé la formation normande après plusieurs saisons sans réel relief et qui continu- à faire du bon travail. Pour son retour dans l’élite, le Havre se montre intéressant avec un seul revers concédé face à Brest (1-2). Lors de leurs autres rencontres, les Havrais se sont montrés solides avec trois matchs nuls face à Montpellier (2-2), Rennes (2-2) et Lyon (0-0) pour une belle victoire à domicile face à Lorient (3-0). Lors de l’intersaison, la formation normande s’est renforcée en attirant l’ancien Clermontois Bayo, le Russe Kuzyaev, et les expérimentés défenseurs Salmier et Nego. Avec ses 3 buts, Alioui est le meilleur buteur havrais de ce début de saison devant Kuzyaev.

En face, Clermont souffre dans ce début de saison. Les hommes de Gastien ont perdu 4 rencontres face à Monaco (2-4), Reims (2-0), Metz (0-1) et Nantes (0-1) pour un nul à Toulouse (2-2). Lors de ces affiches, la formation auvergnate n’a pas eu trop de réussite, notamment face à Metz et Nantes. Avec 1 seul point pris, Clermont est dernier de Ligue 1 et doit réagir rapidement pour ne pas vivre une saison galère. Le week-end dernier, suite à la défaite contre Nantes, les supporters clermontois ont affirmé leur soutien à leurs joueurs. Plus petit budget de Ligue 1, Clermont a peu de marge et doit se montrer très efficace pour se relancer. La bonne nouvelle des derniers jours est le retour en défense de Caufriez, auteur d’un très bon match face à Nantes. Offensivement, le club auvergnat constate le manque d’efficacité de ses attaquants puisque Kyei, Cham, Rashani ou Nicholson courent après les buts. L’Autrichien Muhammad Cham a manqué un penalty en fin de rencontre face aux Canaris qui aurait permis à son équipe de prendre un point. Dans le dur, Clermont devrait s’incliner face à une formation havraise solide lors de cette entame de saison.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

