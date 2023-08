Le HAC dévoile ses nouveaux maillots avec Médine en guest

Une belle liquette pour retrouver l’élite.

Après quatorze années au purgatoire, Le Havre fête son retour en Ligue 1. Ce mardi, le HAC a dévoilé les maillots avec lesquels les Ciel et Marine tenteront de faire trembler le championnat cette saison. Pour la vidéo de présentation, le rappeur Médine – natif de la ville – a sorti sa plume et son flow pour honorer le club doyen du foot français. Côté esthétique, la tenue domicile – qui conserve les deux couleurs dominantes traditionnelles de l’équipe – a été conçue comme une mosaïque, alors que le tricot extérieur affiche un blanc (quasiment) immaculé.

𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭𝐬 ! 💙 Fier de son territoire et des talents qui l’animent, le HAC réaffirme son amour de la ville en déclinant deux maillots auréolés de symboles Made in Le Havre. pic.twitter.com/fzhfradcHq — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 8, 2023

« Les symboles rectangulaires (du maillot home) ? Les Havrais y voient une référence aux conteneurs, les autres des pixels », explique Médine. « Les designs des maillots 2023-2024 ont été réalisés en interne, puisant leur inspiration dans le dynamisme de la ville », communique de son côté le club. « L’activité portuaire est l’un des poumons de la ville et le port fait partie intégrante du quotidien des Havrais : le maillot principal leur rend ainsi hommage. Le deuxième maillot, blanc, intègre une partie de la carte des quartiers du Havre. Les joueuses et joueurs voyageront sur les terrains de France en portant sur eux l’urbanisme si spécifique d’une cité dont le centre-ville est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Autre clin d’œil, l’apposition de la devise du Havre dans le col du maillot : Nutrisco et Extinguo (je nourris et j’éteins), devise léguée par François 1er, fondateur de la ville en 1517. »

À quatre jours de la reprise, il était temps de choisir un uniforme.

