Le futur stade Sánchez-Pizjuán fait débat en Espagne

Pas sûr que l’hymne du Centenario résonne très fort avec un design pareil.

Le projet de rénovation du Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville a été présenté le lundi 4 décembre. Les travaux débuteront le 1er juillet 2026, pour un coût total estimé entre 300 et 350 millions d’euros. La rénovation du stade permettra d’augmenter la capacité d’accueil de 43 833 à 55 000 spectateurs.

🏟️ Le Sevilla FC présente ce à quoi ressemblera à l'avenir le Nuevo Ramón Sánchez Pizjuán !pic.twitter.com/Oe7R9clG3L — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) December 4, 2023

Entre temps, le Séville FC devra se trouver un nouvel antre, et c’est au stade olympique de La Cartuja que les blancs et rouges poseront leurs valises pour deux saisons à partir d’août 2026. Mais la nouvelle architecture anime les débats et s’attire les moqueries sur la toile, pour un futur stade qui est déjà comparé à un lavabo.

Hoy en parecidos razonables: pic.twitter.com/b6TatqquTH — Antonio Fernandez (@antonferlor) December 4, 2023

Si ça permet de faire passer les fantômes de Séville 82 par le siphon, le football français en serait reconnaissant.