Le FIFPro dévoile sa liste des 23 de l’année, avec seulement deux Français

La vieille garde fait de la résistance.

Le FIFPRO a révélé le 3 janvier la liste des 23 joueurs présélectionnés pour apparaître dans le onze de l’année et cette sélection parle majoritairement anglais. Douze joueurs ont joué ou jouent en Angleterre sur l’année 2023 et sur ces douze, neuf ont joué pour Manchester City. Votée par un panel de 25 000 joueur, cette liste atteste de la domination du championnat anglais. A noter qu’on y retrouve que deux Français : Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Le Ballon d’or 2022 a réalisé une première partie d’année correcte qui lui permet d’être le meilleur buteur du Real Madrid sur l’année 2023. En revanche, la seconde partie de saison du Nueve est bien plus compliquée malgré 12 buts en 20 matchs à Al-Ittihad. La liste comprend aussi Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’année civile à 38 ans avec 54 réalisations et Lionel Messi.

