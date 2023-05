Le FC Sochaux signe un partenariat avec un club congolais

Le Lionceau n’est pas mort ce soir.

Le FC Sochaux a conclu un accord de trois ans avec le club de la JS Tshangu, de la périphérie de Kinshasa en République démocratique du Congo. L’accord débute dès le 1er juillet prochain. Ce vendredi, le FCSM l’a annoncé via un communiqué : « Cette collaboration va permettre aux joueurs majeurs du club congolais de se voir offrir une passerelle plus facile vers la France, via les équipes sochaliennes, et permettra au FCSM d’être actif en République démocratique du Congo (ou Congo-Kinshasa), le troisième pays le plus peuplé d’Afrique ainsi que le pays francophone le plus peuplé du continent. »

🦁🇨🇩 Un partenariat a été officiellement signé entre le FCSM et le club congolais de la @jstfootballclub ce vendredi 26 mai au Stade Bonal. 🤝 Des échanges de compétences entre les deux clubs et une coopération dans le domaine de la formation vont être mis en place. — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) May 26, 2023

Le club de RDC a été créé en 2015 de la fusion entre le VEA Sport de Kimbatseke et le Canon 13 de Ndjili, tous deux situés dans le district de la Tshangu, l’un des districts de la ville-province de Kinshasa. À noter que deux joueurs de l’effectif sochalien sont binationaux congolais : Aldo Kalulu et Roli Pereira de Sa. Les Lionceaux ne sont pas les premiers dans l’Hexagone à faire cela. Metz, leur adversaire de ce vendredi, l’a déjà fait avec Génération Foot au Sénégal ou l’OM avec l’académie Diambars.

Ils (sont)chaux à Montbéliard.

