Le FC Nantes continue son mercato en engageant Hong Hyun-seok

King Hong.

Le FC Nantes continue sa petite révolution cet été. Pour éviter de jouer à se faire peur en fin de saison et d’ennuyer ses supporters plus qu’autre chose, Kita a décidé de tout faire péter en installant un nouveau coach qui n’est pas Kombouaré et en enchaînant les recrues. Youssef El-Arabi est déjà arrivé, pendant que d’autres l’ont précédé ou ont suivi. Notamment le Sud-Coréen Kwon Hyeok-kyu, qui vient de débarquer dans le 44 en provenance du Celtic et qui voit un de ses compatriotes accoster en Loire-Atlantique.

Un nouveau renfort offensif 🇰🇷👊 Hyunseok Hong est Jaune et Vert !#OnEstNantes pic.twitter.com/Jhanl8FZEf — FC Nantes (@FCNantes) July 30, 2025

Un prêt de 400 000 euros

Joueur de Mayence, Hong Hyun-seok rejoint le FC Nantes pour un prêt payant d’un an d’environ 400 000 euros avec une option d’achat de 3,5 millions, comme révélé par Ouest-France. Arrivé en provenance de Jupiler Pro League après une saison correcte à La Gantoise, l’international coréen de 28 ans n’a pas brillé en Bundesliga, en ne trouvant pas une seule fois le chemin des filets en 28 rencontres (quatre titularisations) et en ne délivrant qu’une passe décisive. Un maigre bilan à l’instant T pour des supporters nantais qui attendent beaucoup du remplaçant du « French Paul Scholes ».

Bon courage Luis Castro, tu vas en avoir besoin.

Le FC Nantes boucle la plus grosse vente de son histoire