Le FC Lorient se lance dans le cyclisme

La Bretagne, ça vous gagne.

Les terres bretonnes sont reconnues pour leur amour du ballon rond mais aussi du cyclisme. Preuve en est avec le FC Lorient, qui a lancé son propre maillot cycliste en collaboration avec l’équipementier local, Noret. Le communiqué du club précise que : « Les amoureux de vélo pourront désormais sillonner routes et chemins en portant fièrement les couleurs du FC Lorient ». Les Merlus et le vélo, c’est une grande histoire d’amour puisque le stade du Moustoir est un ancien vélodrome et que Warren Barguil, figure de la bicyclette française en est un fier supporter. Dans la vidéo de présentation, on peut ainsi voir Titia Ryo, championne junior de France 2022, dévaler les pentes des routes du Morbihan avec le maillot orange et noir. Le joli clin d’œil au virage des Hollandais, mettant l’ambiance dans le 7e lacé de l’Alpes du Huez, lors des étapes du Tour de France également à souligner

Vous portez fièrement votre maillot @Umbro des Merlus sur les pelouses, au stade, dans les tribunes ? Vous pourrez désormais sillonner routes et chemins en arborant le 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲 du @FCLorient 🧵🤝 Une collaboration avec la marque bretonne @noretfrance pic.twitter.com/cXnA200fPB — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 20, 2023

Le 30 avril prochain, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1 face au PSG, cinq supporters du FC Lorient (dont un partenaire) vont d’ailleurs rejoindre le Parc des Princes à vélo. Les apprentis coureurs feront trois étapes de Lorient à Paris.

Plus de Paris-Brest, place au Paris-Lorient.

Monaco découpe Lorient