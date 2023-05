Le FC Lorient a composé une nouvelle musique d’entrée des joueurs

Un chant bien galette saucisse.

Très attaché à son identité portuaire et bretonne, le FC Lorient change de disque pour l’entrée de ses joueurs dans le Moustoir. Jusqu’ici, c’était l’impersonnel Kavinsky qui accompagnait les Merlus sur la pelouse, comme dans beaucoup de stades où l’on manque d’idées. Mais à Lorient, on en a eu une : faire appel à un artiste local, Etienne Chouzier, de Vannes, pour créer une nouvelle composition sonore. Et pour renforcer l’accent breton, le tout a été enregistré par le Bagad de Lann Bihoué, ensemble de musique bretonne de la marine nationale. Rien que ça. Le premier extrait sera diffusé ce dimanche lors du protocole des joueurs face aux Lensois, deuxièmes du championnat.

🎶 FC Lorient x Bagad de Lann-Bihoué Les joueurs du FC Lorient entreront sur la pelouse du Moustoir, à partir de dimanche, sur une création sonore exclusive, composée en collaboration avec le Bagad de Lann-Bihoué ! Rendez-vous dimanche au stade 🎉🎵 🔗 https://t.co/i7DkCHpdhA pic.twitter.com/uT55H8ahY4 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) May 17, 2023

Il faudra donc patienter encore un peu avant de découvrir le résultat d’une musique annoncée à la croisée de l’électro et de la tradition bretonne. La nouvelle bande son vient ainsi renforcer l’armada sonore du Moustoir, où l’ont peut déjà entendre des sirènes de bateau à une heure, trente minutes et quinze minutes du coup d’envoi, sans oublier l’hymne breton, le « Bro Gozh ma Zadou », et le compte à rebours en patois.

Même si rien n’égalera jamais les Moutons de Matmatah.

