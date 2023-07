Le FC Copenhague interdit les pancartes pour demander les maillots de joueur

Économie de carton.

Au stade, on voit toujours ce dingue du numéro 9 ou 10 crier et s’élever dans la foule pour demander le maillot de son idole. Il y aussi le gosse qui porte la pancarte que son père lui a conçu avant le match sur laquelle on peut lire « Mikautadze, ton maillot s’il te plaît ». Il y a également celui qui veut arrondir ses fins de mois en vendant son cadeau à prix d’or. Et puis il y a le FC Copenhague, dernier champion de Superliga au Danemark. Une institution qui ce jeudi a décidé d’interdire ces pancartes qui sollicitent les joueurs pour donner leurs vêtements bien humides à l’issue des rencontres.

En cause : « Il n’est pas possible pour les joueurs ou le club de répondre aux nombreux souhaits, et on déçoit donc beaucoup d’enfants qui viennent avec l’espoir d’obtenir un maillot. Le nombre de pancartes a considérablement augmenté au cours des dernières saisons, et malheureusement nous avons beaucoup d’enfants qui vivent une mauvaise expérience en venant au stade avec une pancarte de ce type », a déclaré le club dans un communiqué. Néanmoins, les joueurs restent libres de donner leurs tuniques aux supporters s’ils le veulent.

