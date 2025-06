Le FC Bâle réalise le doublé Coupe-championnat

Il fallait bien un centenaire pour offrir ce genre de scénario.

Sur la pelouse du stade Wankdorf de Berne, le FC Bâle a raflé la Coupe de Suisse pour la quatorzième fois en battant ce dimanche le FC Biel-Bienne 4 buts à 1.

Annoncée comme une finale ultra déséquilibrée, cette 100e édition avait des airs de marche triomphale pour les Rhénans. Et pourtant, à l’heure de jeu, le scénario n’était pas tout à fait plié. Les Biennois, ces outsiders de Troisième Division, avaient décidé de ne pas jouer les faire-valoir. Et pendant un moment, ils y ont cru. Vraiment. Le héros du jour ? Xherdan Shaqiri. C’est l’immense XS qui a poussé Anthony De Freitas à l’erreur (35e), pour un but contre son camp puis qui a transformé un penalty généreusement offert par l’arbitre (67e).

Coaching gagnant de Fabio Celestini

Entre-temps, Biel avait planté un pion. Un penalty, aussi, dont le Français Brian Beyer s’est chargé (60e). Mais comme souvent dans ces histoires de David contre Goliath, l’histoire finit mal. Et Fabio Celestini, coach sur le départ malgré cette année réussie, a dégainé ses remplaçants pour faire la différence. Marin Šotiček (78e) et Moussa Cissé (80e) ont mis fin aux débats. Deux claques et Biel-Bienne était au sol. Déjà champions de Suisse, les Bâlois réalisent là le sixième doublé de leur histoire. Le Biel-Bienne restera tout de même la première équipe de troisième division suisse à avoir atteint la finale de Coupe.

Le FC Calais helvétique finalement.

Le FC Bâle de Xherdan Shaqiri a retrouvé sa couronne en Suisse