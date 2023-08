Divorce par consentement mutuel ?

Le transfert de Sadio Mané à Al-Nassr ne devrait plus être qu’une question de jours. Car même si son départ du Bayern Munich n’a pas encore été officialisé, c’est tout comme, et Thomas Tuchel, son coach bavarois, n’a rien tenu à cacher dans des propos rapportés par l’AFP : « Il est évident que c’est quelqu’un que nous n’avons pas su exploiter à son plein potentiel, ce qui est normalement censé être mon travail et ma responsabilité. »

Arrivé en Allemagne l’été dernier, Sadio Mané aura été gêné par les blessures, disputant 38 matchs toutes compétitions confondues, pour douze buts et six passes décisives. « Dans cette situation particulière, c’était la meilleure solution pour défaire le nœud. Nous avons longuement discuté sur la manière dont l’histoire s’est déroulée, et avons tous les deux compris qu’on aurait pu mieux faire », a conclu l’entraîneur du Bayern Munich.

La fin d’une relation toxique.

Harry Kane se rapproche du Bayern