Le coup de gueule des supporters lillois auprès des joueurs

Grâce à une excellente seconde période, les Lillois ont su renverser le score et battre Montpellier ce dimanche à la Décathlon Arena (2-1). Une belle réaction après leur défaite le week-end dernier à Angers. Justement, ce déplacement foiré dans le Maine-et-Loire a été un sujet de discorde entre les joueurs, qui n’étaient pas venus saluer leur parcage, et les supporters. Quelques minutes après ce succès, le groupe lillois s’est rendu au pied du virage, pour communier, mais aussi recevoir une soufflante. « Y’a des mecs qui font 500 kilomètres pour aller à Angers en plein après-midi, se casser le cul pour aller voir une purge sur le terrain », explique un des fans.

🥶 "Ça vous n'avez pas le droit !" Les Nordistes n'étaient pas allés saluer les supporters qui avaient fait le déplacement après la défaite la semaine dernière contre Angers.#LOSCMHSC pic.twitter.com/GQDhK3ywOM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023

Ce n’est pas le contenu de la défaite qui a le plus touché ceux qui avaient fait le déplacement, mais l’attitude des joueurs : « Que ça ne respecte pas, que ça ne veuille pas approcher les mecs, ça je ne pardonne pas. Ça vous n’avez pas le droit. On est d’accord que c’est la dernière fois ? » José Fonte, le capitaine des Dogues semble alors acquiescer et faire la paix aves ses supporters, qui leur ont ensuite assuré leur soutien indéfectible jusqu’à la fin de la saison.

Tout est bien qui finit bien.

