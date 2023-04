Lille renverse Montpellier

Lille 2-1 Montpellier

Buts : David (70e) et Cabella (72e) pour le LOSC // Sylla (24e) pour le MHSC

D’abord sevrés, les Dogues ont sorti les crocs.

Pendant plus d’une heure, Montpellier a bien cru jouer un très mauvais tour au LOSC dans cette rencontre dominicale de la 31e journée de Ligue 1, mais, porté par ses stars, le club nordiste a renversé la vapeur pour s’imposer (2-1) à domicile. Rapidement d’attaque, les Lillois pêchent néanmoins dans la finition (14e) ou butent sur un très bon Benjamin Lecomte (19e, 59e) et se font surprendre sur l’une des deux occasions montpelliéraines de la partie. Lancé par Arnaud Nordin, Wahbi Khazi centre pour Ely Wahi qui loupe sa frappe et dévie le ballon au second poteau pour Issiaga Sylla, dont le tir file entre les jambes de Lucas Chevalier (0-1, 24e).

Chafouin, Paulo Fonseca procède à trois changements à la pause. Annonceurs d’un deuxième acte fou ? Bingo. D’entrée, Jonathan David claque un geste superbe pour Benjamin André qui tergiverse (47e), puis, sur un mauvais renvoi de la défense adverse, Angel Gomes enroule le ballon de l’entrée de la surface et fracasse le poteau gauche de Lecomte (58e). Finalement, et comme souvent à Lille cette saison, Jonathan David libère la Decathlon Arena en reprenant victorieusement un centre de Rémy Cabella (1-1, 70e), rejoignant ainsi Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs avec 20 réalisations. 120 secondes s’écoulent et Cabella se mue cette fois en renard des surfaces après une frappe croisée d’Ismaily repoussée par Lecomte (2-1, 72e). Victoire difficile mais logique pour le LOSC, largement dominateur (dix-sept tirs à quatre et 70% de possession de balle) et qui récupère sa cinquième place au championnat (55 points), devant Rennes (53) et Lyon (50).

La course à l’Europe s’annonce folle jusqu’au bout.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Weah (Diakité, 46e), Fonte, Alexsandro, Gudmundsson (Ismaily, 46e) – André, Gomes (Martin, 86e) – Cabella (Yoro, 90e), Gomes, Bamba (Zhegrova, 46e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla – Ferri, Chotard (Leroy, 80e) – Nordin (Germain, 80e), Savanier (Fayad, 88e), Khazri (Maouassa, 67e) – Wahi (Mavididi, 67e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

