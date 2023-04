Le constat clair de Lovren : « C’est de la merde »

Décidément la merde c’est à la mode en Ligue 1.

Passé en zone mixte après la défaite à domicile de l’OL ce dimanche soir contre Marseille (1-2), Dejan Lovren n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser la performance de son équipe. « C’est de la merde », a-t-il d’abord pesté avant d’approfondir son analyse. « C’est dommage. […] Il restait trente secondes. Ce sont les petits trucs. Ce sont les erreurs que nous faisons et c’est vraiment dommage. Ces matchs se jouent sur les petits détails. Et nous ne sommes pas concentrés jusqu’à la fin. Nous avons commis quelques erreurs inacceptables pour moi. Mais si on enlève celles-ci , on peut avancer. »

Puis avant de quitter le Groupama Stadium, l’ancien international croate tenait à remobiliser tout son groupe pour les six derniers matchs du championnat. « Nous avons besoin de regarder le moment où nous prenons les buts. Nous n’avons pas besoin de perdre de tels ballons. Il reste quelques matches d’ici la fin et nous ne pouvons pas lâcher maintenant. Il reste six matchs, c’est encore possible pour l’Europe. » À six points de la première place qualificative pour une coupe d’Europe détenue par le LOSC, le rebond de l’OL passera par un déplacement à Strasbourg ce vendredi.

Suite du duel à distance entre Lyon et Nantes les deux équipes de merde le week-end prochain.

