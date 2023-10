Le coach de Leipzig, Marco Rose, critique le Mondial 2030

Notre FIFA chérie.

Au-delà de la défaite subie à domicile face à Manchester City (1-3), Marco Rose, entraîneur du RB Leipzig, avait envie de s’exprimer mercredi soir. Et cela concernait l’organisation de la Coupe du monde 2030, annoncée dans la journée de mercredi, et qui se déroulera dans six pays et sur trois continents. Le technicien a ainsi partagé un avis tranché et criant de bon sens : « Comme vous pouvez le constater, je me pose beaucoup de questions. Je suis également très surpris. Mais ma première pensée a été ce que je dis toujours, à propos de beaucoup de choses. Nous serrons et serrons encore la vis, nous trouvons de nouvelles choses, quelque chose de spécial ici, quelque chose de différent là. » Un ras-le-bol qu’il imagine déjà se prolonger : « Et à un moment donné, nous jouerons sur l’Everest parce que nous pourrons y créer un terrain de jeu et le commercialiser ». Une critique adressée au monde du football, comme à l’ensemble de la société.

D’autant que le coach allemand regrette déjà l’abandon des compétitions organisées dans un seul pays, voire deux, où le folklore et l’ambiance étaient au rendez-vous : « La période où un pays pouvait se réjouir d’organiser une Coupe du monde, voire deux, a été très bonne. L’Autriche et l’Allemagne accueillaient l’Euro. On pouvait célébrer cela, c’était facile à organiser et il y avait des chemins courts, ce qui n’arrivera probablement plus. Il semble que nous ne soyons pas au bout de cette spirale. Et je pense que c’est dommage, voire stupide ». Marco a parlé et il a bien parlé.

Bien loin des préoccupations de son adversaire du soir.

