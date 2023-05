Le but refusé qui fait scandale en Espagne

Le culot de l’arbitre.

Alors que le score était de 0 à 0 face à Séville, les joueurs du Real Valladolid ont obtenu un corner dans les dernières secondes de la première mi-temps. Un coup de pied de coin suivi d’une frappe contrée, revenant à l’extérieur de la surface pour le scandale de la semaine : Sergio Escudero marque en effet d’un tir lointain et pense donner l’avantage aux siens. Mais dans le même temps, l’arbitre siffle la pause et, malgré les protestations véhémentes des joueurs et du staff, renvoie tout le monde aux vestiaires.

😱 Valladolid se voit refuser un but car… L'arbitre à sifflé la mi-temps au moment de la frappe !#action pic.twitter.com/VN76bB8DJU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 14, 2023

Un coup de massue pour les Violets, giflés après la pause (0-3), et qui dégringolent désormais en position de premiers non-relégables, à un point de la zone rouge.

Clément Turpin n’a qu’à se détendre, on a peut-être trouvé pire.

