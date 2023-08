Le bus d'Aston Villa cible d'un jet de brique après le match contre Burnley

Les idiots étaient de sortie.

Après la rencontre entre Burnley et Aston Villa ce dimanche après-midi, qui a tourné à l’avantage des Villans (1-3), les visiteurs ont vu leur bus être la cible d’un jet de brique. « Cet incident s’est produit alors qu’une grande partie de la circulation quittait la zone après le match de football entre Burnley et Aston Villa. C’est une chance que la brique n’ait pas causé plus de dégâts ou n’ait pas fait de blessés graves, voire de morts », a notamment expliqué la commissaire Melita Worswick, de la police du Lancashire, à propos de cet incident qui a eu lieu à environ trois kilomètres de Turf Moor, le stade de Burnley.

Burnley a réagi à cet incident dans la soirée, en publiant un communiqué sur Twitter : « Le Burnley Football Club est attristé et consterné d’apprendre que le bus de l’équipe d’Aston Villa a été attaqué à la sortie 10 de la M65 après le match d’aujourd’hui. Après avoir parlé avec Villa, nous sommes soulagés d’apprendre que personne n’a été blessé dans l’incident. Nous condamnons fermement ce comportement et soutiendrons la police du Lancashire dans ses efforts pour trouver le responsable. »

C4 : Aston Villa explose Hibernian grâce à un grand Lucas Digne