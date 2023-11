Le bijou du week-end est signé Ruslan Malinovskyi !

Les supporters de l’OM ont vraiment de quoi s’arracher les cheveux.

Déjà dépités par la prestation insipide proposé par Marseille à Strasbourg samedi, les fans marseillais peuvent l’être encore un peu plus en voyant leurs ex réussir des merveilles ailleurs. C’est le cas de Ruslan Malinovskyi, qui s’est illustré ce dimanche en dégainant un véritable chef-d’œuvre avec le Genoa, face à Frosinone. Spoiler : on est pas sur du petit enroulé tout en finesse, on est plutôt sur du gros pétard bien brut de décoffrage, histoire de rappeler des souvenirs d’un soir de Classique en Coupe de France…

L’Ukrainien est un spécialiste dans le genre, il s’était d’ailleurs fait un nom à l’Atalanta grâce à ses frappes de loin. Ce qui s’en ressent jusque dans les chiffres : hormis Lionel Messi, aucun joueur n’a plus marqué dans les cinq grands championnats européens que Malinovskyi hors de la surface depuis août 2019, date de ses débuts en Serie A.

16 – Only Lionel Messi (23) has scored more goals from outside the box than Ruslan Malinovskyi (16) among players in the Big-5 European Leagues since his Serie A debut (25 August 2019). Sniper.#FrosinoneGenoa #SerieA

