Le bel hommage du FC Metz à Alexandre Oukidja

Jamais il n’aura fait autant l’unanimité qu’au moment de partir.

Ce vendredi, le FC Metz a publié un joli texte pour raccompagner vers la sortie son gardien Alexandre Oukidja. Un portier aussi fantasque que décisif – quoi que parfois pénalisant – qui a visiblement marqué les pensionnaires du stade Saint-Symphorien en sept saisons et 211 matchs. Débarqué en 2018 sur les bords de la Moselle, « le Neversois ne savait pas encore qu’il allait vivre, sur les bords de la Moselle, une histoire passionnelle avec un club qu’il gardera au cœur à jamais et qui l’a fait grandir tant sur le plan sportif que personnel », narre le club grenat à propos de celui qui deviendra international algérien pendant son mandat.

Le prix de la bonhomie

Champion de France de Ligue 2 en 2019, deux maintiens entre 2020 et 2021, de nouvelles promotions en 2023 et 2025, « le Chat » a vécu l’ensemble de ces moments « dans une joie enfantine communicative » note le FC Metz. « Un sourire qu’il ne perdra d’ailleurs jamais, même dans les moments plus difficiles. La preuve cette saison, moins utilisé que lors des exercices précédents, Alexandre Oukidja a fait preuve d’une bonhomie et d’un sens du collectif particulièrement louable. » Remplacé par Arnaud Bodart dans les cages messines en cours de saison, et devancé par Pape Sy lors du barrage d’accession, le joueur de 36 ans n’a en effet jamais laissé transparaître sa frustration.

Et c’est cette personnalité que le club met en avant, au delà de ses stats, alors qu’il monte sur le podium des gardiens ayant le plus joué pour le FC Metz, derrière Michel Ettorre et Andrey Rey : « Chambreur comme personne, terriblement attachant, chaque coéquipier, chaque membre du staff, ayant partagé le vestiaire du numéro 16 aura à coup sûr son anecdote à raconter avec ce joueur qui ne laisse personne indifférent. »

En attendant, avec le départ annoncé par Bodart la veille sur ses réseaux sociaux, le FC Metz est en galère de gardiens…

