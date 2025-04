Le beau geste de Strasbourg qui vient à la rescousse d’un club amateur

Le foot comme on l’aime.

Dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 avril, le local du club amateur de l’US Meistratzheim, dans le Bas-Rhin, a été touché par un incendie. Verdict : les 700m2 du club-house ont été ravagés par les flammes, troquant matériel sportif par des tas de cendres.

Le RCSA offre des dizaines de maillots

« Rien qu’en maillots, on est entre 20 et 25 000 euros pour remplacer tous les maillots . Nos pertes sont colossales. Alors il va y avoir un temps d’acceptation de ce qui s’est passé. C’est vraiment dur de réaliser ce qui nous arrive », explique Anthony Coelho, l’entraîneur de l’équipe première, pour France 3 Grand Est. Le club alsacien cherche ainsi à récupérer des tuniques, toutes parties en fumée, pour ses joueurs dans les catégories U7, U9, U11, U13, U15, U18 et séniors.

C’est là qu’intervient le Racing Club de Strasbourg, club qui se souvient avoir fréquenté le monde amateur il y a peu. Sabryna Keller, femme du président du club, s’est impliquée personnellement à travers son association Femmes de Foot pour venir en aide à l’US Meistratzheim. 80 tenues complètes ont été offertes, de quoi permettre aux différentes sections de reprendre la compétition sous leurs couleurs. « Une manière simple, mais essentielle, de rappeler que derrière chaque maillot, il y a des rêves, des sourires et une passion qui ne demande qu’à vibrer à nouveau », commente le club sur X. La reprise va pouvoir s’effectuer dès ce dimanche avec le déplacement de l’équipe première sur la pelouse d’Hindisheim pour un match de Deuxième Division de District.

𝙇𝙖 𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙧𝙞𝙩𝙚́ 𝙚𝙣 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 💙 Dans la nuit du 10 au 11 avril, le club-house de l’US Meistratzheim a été touché par un incendie dramatique. Un coup dur pour toute une communauté qui a œuvré durant des décennies pour faire grandir ce lieu de convivialité. Parce… pic.twitter.com/iyZukVBsEm — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 17, 2025

Rien que pour cela, le RCSA mérite la Ligue des champions.

