Le seul capable de faire trembler le Bayern en Allemagne ? Le code du travail.

Le club bavarois a été condamné par l’Office central des douanes de Munich à verser 200 000 euros de paiement rétroactifs pour non respect de la législation sur le salaire minimum, dans son centre de formation, entre novembre 2016 et novembre 2021. Le Rekordmeister devra également verser 45 500 euros de contributions sociales et de pénalités de retard. « Le club a coopéré avec nous, la procédure est close. Le cas pour nous est donc terminé », a expliqué Thomas Meister, le porte parole de l’Office central des douanes. « Le Bayern n’a jamais eu l’intention de priver ses travailleuses et travailleurs du salaire autorisé », a de son côté écrit le club.

C’est qu’il faut faire des économies, pour poser 80 briques sur Lucas Hernández.

Le nouvel entraîneur de l'Eintracht est un ancien adjoint de Julian Nagelsmann