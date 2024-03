Le Bayern Munich est bien intéressé par Xabi Alonso

La course est lancée.

En grande réussite sur le banc du Bayer Leverkusen, toujours invaincu toutes compétitions confondues cette saison, Xabi Alonso attire les convoitises. Plusieurs grands clubs espèrent en effet le faire venir à l’issue de la saison, alors même que son départ est encore loin d’être acté. « Il a prouvé qu’il pouvait être un entraîneur pour la très grande caste, et là, cela devient incomparablement plus difficile, car des clubs comme Liverpool, le Real Madrid, Leverkusen et aussi le FC Bayern y travaillent », a affirmé ce jeudi Uli Hoeness, président d’honneur du club bavarois, lors d’une prise de parole publique devant la presse allemande.

Le Rekordmeister, qui fonce probablement vers sa première saison nationale blanche depuis 2012, a déjà annoncé le départ de son entraîneur, Thomas Tuchel, en juin prochain. La situation est notamment similaire à Liverpool, où Jürgen Klopp a déjà officialisé son départ, quand le Real Madrid a en revanche récemment prolongé le contrat de Carlo Ancelotti.

Véritable information ou tentative désespérée de déstabilisation dans la course au titre ?

