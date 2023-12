Carlo Ancelotti justifie son choix de prolonger avec le Real Madrid

Le Brésil attendra.

Alors que la sélection brésilienne espérait le convaincre de devenir sélectionneur de la Seleçao en fin de saison, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026. « J’ai renouvelé mon contrat parce que l’équipe a connu le succès ces dernières années et qu’elle connaît également le succès cette année, s’est justifié le technicien italien sur le site officiel du club. Le club voit qu’il y a une bonne ambiance entre nous et c’est très important car sans une bonne relation entre l’entraîneur et les joueurs, le club ne peut pas réussir. »

Pour son deuxième passage sur le banc merengue, Ancelotti a déjà remporté la quatorzième Ligue des champions de l’histoire du club, et espère une nouvelle saison couronnée de succès cette année. « Je regarde vers l’avant et quand on me dit que j’ai gagné quatre Coupes d’Europe, je ne pense qu’à gagner la cinquième l’année prochaine, assure-t-il encore. Ce club a un avenir. Le passé est déjà écrit et nous écrivons le présent. Il a surtout un avenir avec un effectif très jeune et des joueurs très talentueux. L’avenir de ce club sera couronné de succès, comme l’a été le passé et comme l’est le présent. »

Rendez-vous en mai ?

Carlo Ancelotti et la carotte brésilienne