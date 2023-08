Le Bayern Munich aurait fixé un ultimatum à Harry Kane

À minuit, le Bayern aura soit le prince Harry, soit une grenouille.

Le transfert d’Harry Kane au Bayern Munich se dirige vers son épilogue, à en croire The Telegraph. Toujours à la recherche d’un numéro 9, les Bavarois auraient ainsi balancé un ultimatum à Tottenham, jusqu’à ce vendredi soir, minuit. Les Spurs demanderaient un peu plus de 60 millions d’euros, somme que les Bavarois ne semblent pas disposés à poser sur la table. Dans ce mercato estival, les Allemands ont en effet dépensé 50 millions d’euros pour le défenseur Sud-Coréen, Kim Min-jae, en provenance de Naples. Ne disposant que du seul Eric Maxim Choupo-Moting en pointe, et en plus affaiblis par le départ de Sadio Mané, les Bavarois ne souhaitent donc pas perdre de temps, afin de trouver un plan B en cas d’échec dans le dossier Kane.

Le buteur est devenu une denrée rare.

Uli Hoeness : « Harry Kane a expliqué que sa décision était prise »