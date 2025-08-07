Olise et Coman régalent contre Tottenham

S’abonner au mag
Pas de pitié.

Alors que les Spurs pleurent toujours le départ de Heung-min Son, le Bayern n’a fait aucun sentiment ce jeudi lors de leur match amical contre Tottenham (4-0). Le champion d’Allemagne a inscrit quatre buts plus beaux les uns que les autres, d’abord par Harry Kane, auteur d’un superbe contrôle pour ouvrir le score, bien servi par une ouverture non moins délicieuse de Michael Olise (12e). Le buteur anglais a cependant eu la gentillesse d’envoyer son penalty au-dessus de la cage deux minutes plus tard pour ne pas remuer le couteau dans la plaie.

Kingsley Coman a fait le break d’une magnifique frappe du gauche à l’entrée de la surface (61e), ravivant le souvenir de l’époque de ce diable d’Arjen Robben. Le lycéen Lennart Karl (17 ans) a enfoncé le clou en enveloppant à son tour le ballon du pied gauche (74e), avant que son camarade de classe Jonah Jusi-Asare (18 ans) ne nettoie la lucarne à son tour, mais lui du pied droit (80e).

Le PSG n’a pas trop à s’inquiéter avant la Supercoupe de l’UEFA.

