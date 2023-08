Le Bayern essore Monaco

Bayern Munich 4-2 Monaco

Buts : Laimer (31e), Musiala (42e), Gnabry (46e) et Sané (68e) pour les Bavarois // Minamino (29e) et Ben Yedder (SP, 64e) pour les Asémistes

À quelques jours de la rentrée, la machine offensive du Bayern n’est déjà plus en rodage.

Dans ce match aux allures de répétition générale avant la reprise, le Bayern Munich s’impose face à l’AS Monaco (4-2). Les Asémistes conservent leur plan de jeu et vont chercher, d’entrée de jeu, les Bavarois, n’hésitant pas à presser très haut. Une tactique osée qui profite aux dévoreurs d’espace que sont Serge Gnabry et Kingsley Coman. Si le Français fait cavaler l’arrière-garde monégasque, l’Allemand se retrouve lui à la conclusion mais bute à deux reprises sur Philipp Köhn (2e et 7e). Baladée et privée de Breel Embolo, l’ASM finit par réagir. Wissam Ben Yedder puis Aleksandr Golovin butent sur Sven Ulreich (20e et 28e) avant que Takumi Minamino n’ajuste le portier allemand du gauche (0-1, 29e). Dans la foulée, Konrad Laimer se joue de Matsima et vient immédiatement égaliser (1-1, 31e). Et le Bayern remet Monaco dans la machine à laver. Jamal Musiala, auteur d’un joli numéro (2-1, 42e), et Gnabry, sur penalty (3-1, 46e), enclenchent même l’essorage juste avant la pause.

Après un premier acte plaisant et animé, le second repart sur les mêmes bases. Mathys Tel vient toucher le poteau de Köhn (50e) puis Minamino fait briller Ulreich avant d’aller gratter un penalty que transforme Ben Yedder (3-2, 63e). Comme lors des 45 premières minutes, les Munichois refroidissent l’ASM dans la foulée et Leroy Sané vient, à son tour, participer à la fête (4-2, 68e). Pendant que le Bayern s’offre une large revue d’effectif, Adi Hütter conserve une grande partie de son onze qui commence à sévèrement tirer la langue. L’ancien de Manchester City tente d’en profiter mais sa tentative finir sur la barre de Köhn (79e). Hachée par les changements, la fin de cette partie permet au Bayern de tranquillement conserver son avance. Malgré la défaite, Monaco signe une partie encourageante.

Dommage que ce soit, déjà, la dernière rencontre européenne du club cette saison.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich – Mazraoui (Upamecano, 63e), Pavard (De Ligt, 46e), Kim (Krätzig, 63e), Davies (Stanišić, 63e) – Goretzka (Pavlovic, 73e), Laimer (Tikvić, 73e) – Coman (Ibrahimović, 73e), Musiala (Sané, 46e), Gnabry (Gravenberch, 64e) – Tel (Wanner, 83e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Matsima, Maripán, Magassa – Vanderon (Boadu, 82e), Fofana, Camara (Matazo, 77e), Caio Henrique – Minamino (Volland, 69e), Golovin (Efekele, 82e) – Ben Yedder (Akliouche, 82e). Entraîneur : Adi Hütter.

Feuilleton Harry Kane : Tottenham rejette l'impressionnante offre du Bayern