L'AS Monaco commence déjà son mercato d'été

Et j’m’enjaille jaille jaille / Là c’est Die(r)

L’AS Monaco est encore en course pour se qualifier en Ligue des champions, mais a déjà bouclé une première arrivée pour cet été. L’Anglais Eric Dier débarquera cet été sur le Rocher, comme annoncé par L’Équipe. Son contrat au Bayern Munich expire en juin, et une pétition avait même (un peu) circulé en Allemagne pour qu’il prolonge.

31 piges, plus de 400 matchs avec Tottenham et le Bayern Munich, l’homme sera capable d’apporter son expérience aux Monégasques, aux côtés de Thilo Kehrer, Breel Embolo et Denis Zakaria. Son seul souci ? Eric Dier n’a pas encore gagné de titre, comme son grand copain Harry Kane.

Il devrait d’ailleurs remporter la Bundesliga avant de partir.

