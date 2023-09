Le Ballon d’or 2023 est rempli de curiosités

Eh oui, Lionel Messi va être le premier lauréat de MLS !

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’or de la saison 2022-2023 est tombée ce mercredi et, comme chaque année, elle fait parler. Giuseppe Pastore, journaliste pour Il Foglio, s’est ainsi amusé à répertorier quelques statistiques et anecdotes farfelues à propos de cette énumération des meilleurs joueurs de l’année. Il s’agit par exemple de la première fois, depuis 2001, qu’aucun « Ronaldo » n’apparaît dans cette liste. À partir de 2004, Cristiano Ronaldo a toujours fait partie du gotha du football mondial alors qu’avant lui, c’est Ronaldo Nazário qui représentait le patronyme. À l’inverse, Lautaro et Emiliano Martínez sont les premiers candidats à disposer du même nom de famille en même temps, depuis les frères De Boer (Frank et Ronald) , nommés en 1998.

Pour les nouveautés, on retrouvera par exemple plus de Norvégiens que d’Italiens (Erling Haaland et Martin Ødegaard contre le seul Nicolò Barella), symbole, peut-être, de la période creuse que connaît le vivier transalpin. La Botte se rattrape toutefois avec ses trois représentants napolitains, à savoir Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen et Kim Min-jae (parti en cours d’année au Bayern Munich), soit 10 % de cette liste, le plus haut total de l’histoire du club. Le Géorgien, Kvaratskhelia entre d’ailleurs dans l’histoire, en devenant le deuxième joueur post-URSS à être nommé, une décennie après Andriy Shevchenko. Enfin, le continent africain est bien représenté avec ses deux gardiens Yassine Bounou et André Onana. Avant cela, et en 66 éditions, aucun gardien africain n’était convié.

