L’Australie candidate pour la Coupe du monde 2034 ?

L’appétit vient en mangeant.

Co-hôte de la Coupe du monde féminine 2023, qui se joue en ce moment, l’Australie rêve déjà du Mondial masculin de 2034. « Football Australia », l’instance dirigeante du football dans le pays, a indiqué ce vendredi vouloir surfer sur la dynamique impulsée par la compétition féminine pour accueillir d’autres tournois majeurs.

Football Australia today marked the end of a remarkable #FIFAWWC group stage, which has set new standards and showcased the organisation’s pivotal role in co-hosting the historic event and advancing women’s football in Australia and beyond.

— Football Australia (@FootballAUS) August 3, 2023