Laurent Prud’homme officiellement nommé directeur général de l’OL

Un problème de réglé, il n’en reste plus qu’une petite centaine.

Annoncée il y a déjà deux semaines, la nomination de Laurent Prud’homme au poste de directeur général de l’Olympique Lyonnais a été officialisée ce mardi par le club rhodanien. Démissionnaire de son poste de directeur général du groupe L’Équipe il y a deux semaines, Laurent Prud’homme va donc « prendre ses fonctions plus tôt qu’escompté » si l’on en croit le communiqué de l’OL. L’ancien directeur général de Discovery France a réagi en disant avoir « hâte de contribuer au succès et à la croissance de l’Olympique Lyonnais », aussi mal embarqué soit il actuellement.

🚨 Laurent Prud’homme, nouveau Directeur Général de l’Olympique Lyonnais 🔴🔵 👉 https://t.co/hz4xjI7ZsA — Olympique Lyonnais (@OL) December 5, 2023

Il hérite des fonctions de CEO de Santiago Cucci et de directeur général de Thierry Sauvage et « sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes » du club. Le fait qu’il soit originaire de la région, sa fine connaissance du monde des médias et des institutions du football français sont autant de raisons que John Textor a évoquées pour justifier son choix.

Et quand on s’appelle Prud’homme, on est forcément de bon conseil (ou prédestiné à s’embrouiller avec son patron).