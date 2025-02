Laurent Nicollin : « Si on ne vend pas Tamari et certains joueurs, c’est peut-être un dépôt de bilan »

Prochaine étape pour Lolo : sacrifier les restos du vendredi soir.

Dernier de Ligue 1 et dans le rouge économiquement, Montpellier inquiète tout son écosystème par sa situation très préoccupante. Le président du club Laurent Nicollin a donc estimé que c’était le moment de parler. Et ses mots, confiés à Midi Libre, ne sont pas vraiment rassurants. À la question « est-ce que le club est en péril ? », le dirigeant de 52 ans s’est livré. « Cette saison, non. L’année prochaine sera une autre étape. Mais on a réussi à faire ce qu’on avait dit à la DNCG. Mais si on ne vend pas Tamari et certains joueurs, c’est peut-être un dépôt de bilan », a-t-il confié.

Pas vraiment rassurant, ce discours. À regarder le mercato hivernal, les propos de Laurent Nicollin n’ont finalement rien d’illogique. Le MHSC a vendu pour 17 millions d’euros cet hiver, avec les départs de Mousa Al-Tamari vers Rennes, d’Akor Adams vers le FC Séville et d’Arnaud Nordin vers Mayence. Plus que des joueurs désireux de quitter le bateau avant un éventuel naufrage, ces trois ventes de joueurs cadres ont donc été plus une nécessité qu’autre chose pour la Paillade.

En contrepartie, Montpellier s’est penché vers un mercato gratis, avec les arrivées libres de Nicolas Pays et de Nikola Maksimović et les prêts de Bamo Meïté et d’Andy Delort. La direction n’est pas près de changer, maintien ou pas. « Il me faut deux ou trois ans pour assainir le club », assure Laurent Nicollin.

Mea culpa sur le resto du vendredi soir

Le boss du MHSC a d’ailleurs profité de cette interview pour revenir sur l’une de ses déclas qui avaient fait beaucoup parler. Cet été, alors que la campagne d’abonnement DAZN provoquait déjà la colère des fans français au vu des prix exorbitants, il avait osé leur faire la morale. « 30 euros, c’est le prix d’un resto un vendredi soir. Donc cela fait un vendredi dans le mois, sur quatre, où tu ne vas pas au restau pour te payer ton abonnement DAZN. »

Des propos sur lesquels il est largement revenu ce jeudi. « Ce n’est pas une idiotie, mais ce n’était pas approprié dans son contexte actuel. Pour DAZN et le resto, ce n’était pas très bon, c’était même très con, très nul de répondre ça. Je le reconnais, il n’y a pas de souci. »

Encore un de ces attrape-touristes de la place Saint-Roch…

