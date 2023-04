Laurent Blanc réaliste sur l’aspect physique de ses joueurs

(Pas très) Solide comme un roc.

La défaite de l’OM, (1-2), ce dimanche, lors de la 32e journée de Ligue 1, a laissé des traces mentales et physiques. Laurent Blanc a accordé un entretien à L’Équipe, où il souligne que l’aspect physique n’est pas le point fort de son équipe : « Il n’y a pas qu’à Nantes qu’on n’y est pas arrivé. Même contre Marseille, on a eu du mal dans l’engagement. » Le Cévenol poursuit : « C’est notre profil qui est comme ça. On ne va pas faire prendre 10 cm et 10 kg aux joueurs. Je le dis aux garçons, ça ne sert à rien qu’on aille dans le combat physique. »

C’est l’heure de (re)lancer enfin le sprint final. Prochain adversaire : Strasbourg, pour la 33e journée de Ligue 1. Lolo White ajoute : « J’ai des amis là-bas qui me disent que ça sera archiplein, comme d’habitude à la Meinau, donc on s’attend à un match délicat. Il faudra être prêts pour faire un bon match. »

Mais… Laurent Blanc préfère tempérer sur la course à la 5e place : « Et pourtant, c’est plus facile de préparer un match contre l’OM que contre Strasbourg. Comme c’est plus facile de préparer un déplacement à Paris plutôt qu’à Nantes, on l’a vu… La saison est compliquée et elle le sera jusqu’à la fin. »

Sinon, par Toutatis, il faut prendre de la potion magique.

