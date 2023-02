Laurent Blanc de retour ce lundi

De retour aux affaires.

Absent lors de la réception de Lens (2-1) et du déplacement à Auxerre (2-1) ces deux derniers week-ends à cause d’une pneumopathie, Laurent Blanc retrouvera son groupe ce lundi. Selon les petits papiers du journal L’Équipe, le « Président » est à nouveau sur pied et sera présent au centre d’entraînement dès lundi. Le quotidien sportif précise aussi dans ses colonnes du jour que Blanc avait tout de même dirigé son équipe depuis son canapé vendredi dernier, en multipliant les visios avec son staff – orchestré par Franck Passi – et ses joueurs pour leur expliquer ce qu’il voulait.

Prochain rendez-vous : un déplacement à Angers le week-end prochain.