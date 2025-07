L’Aragón remporte la Coupe des régions de l’UEFA

Un trophée pour les gouverner tous.

Au beau milieu de la Coupe du monde des clubs, l’UEFA organisait une compétition fleurant bon le football amateur. Organisée à rythme biennal depuis 1999, la Coupe des régions se lançait le 23 juin dernier à Saint-Marin. Une compétition interdisant tout joueur professionnel, où chaque fédération peut envoyer une équipe locale. Si elle n’a pas participé depuis 2019, la France a envoyé par le passé des sélections d’Île-de-France ou de Normandie.

Cette région a du talent

Alors que la Galice était tenante du titre, le trophée restera en Espagne. N’ayant encaissé qu’un petit but durant la phase finale, c’est la communauté autonome d’Aragón, frontalière à la France, qui va être sacrée pour la première fois. Se débarrassant de Saint-Marin, des Serbes de Voïvodine et des Tchèques de Hradec Králové en poules, la région montagneuse a rejoint en finale les Polonais du Dolnośląski (ou la Basse-Silésie, en français). Dans un match suivi par 300 curieux, les Aragonais se sont imposés au bout de la prolongation sur un but de Dani Torcal, modeste attaquant de Calamocha.

🏆 ¡¡ARAGÓN ES CAMPEONA DE EUROPA!! ¡¡@futbolaragon gana la Copa de las Regiones de la UEFA con un GOLAZO DE TORCAL en el minuto 120!! ¡Qué mejor forma de ser CAMPEONES DE EUROPA 😉! 🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 pic.twitter.com/L6qMVWE3Ng — Mundo Blanquillo 🦁 (@MBlanquillo1932) July 1, 2025

Déçu que France 3 ne se soit pas positionné sur cette Coupe des régions.

