L’ancien meilleur biathlète du monde rejoint une équipe de D6 norvégienne

S’il nettoie les lucarnes aussi bien que ses carabines, ça risque de faire mal.

L’ogre du biathlon mondial, Johannes Bø, triple médaillé mondial 2025, et cinq fois vainqueur du gros globe de Cristal (2019, 2020, 2021, 2023, 2024), a décidé de troquer la carabine pour le ballon rond. Ce mercredi, le Norvégien de 32 ans, retraité des skis depuis mars dernier, a officialisé sa signature au Vinger FK, pensionnaire… de la sixième division locale.

En plein dans le mille dès son premier match

Meilleur biathlète du monde depuis la retraite de Martin Fourcade en 2020, Bø a fait part de son impatience à l’idée de rejouer au foot après toutes ces années à écraser le biathlon mondial : « Ce sera amusant. Je jouais déjà au foot à Stryn avant que le biathlon ne me prenne tout mon temps », a-t-il confié au quotidien Oppland Arbeiderblad. Montant du transfert affiché sur Instagram : 80 euros. En réalité, un « pseudo-transfert » réglé à hauteur de 800 couronnes (environ 67 €) pour couvrir les frais administratifs auprès de la Fédération. On veut bien croire que c’est plus drôle de chausser les crampons que des satanées chaussures de ski que tu mets 45 minutes à enfiler.

Jeudi soir, pour la 7e journée du championnat, l’ancien biathlète a pris place sur le banc face au leader Kjellmyra. Entré en jeu, il n’a pas mis longtemps avant de se faire remarquer, en inscrivant le premier but du Vinger FK (6e du championnat), revenu de 0-2 à 2-2 mais tenu en échec sur sa pelouse.

Après avoir visé toute sa vie des cibles à 4,5 cm, c’est pas des cages de but qui vont lui faire peur.

