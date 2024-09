Pascal Dupraz rouvre la battle avec Daniel Riolo

Une guerre n’est jamais vraiment terminée.

Ennemis de longue date, Pascal Dupraz et Daniel Riolo ont déjà eu l’occasion de s’expliquer par le passé. Mais l’ancien entraîneur de Toulouse, aujourd’hui sans club et star d’une émission de téléréalité, a tenu à revenir sur cette relation un peu tendue entre les deux hommes au micro de Mouv’. « J’ai entendu qu’il me traitait de menteur, mais par rapport à quoi ? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Je n’ai rien contre lui, mais il a apparemment tout contre moi. Dès que j’ouvre ma gueule, il me découpe », a ainsi regretté le coach.

« Il y a des gens, comme ça, qui ont le savoir sur le métier que j’ai l’humilité de considérer comme très difficile à comprendre, a poursuivi le technicien, visiblement interloqué par l’attitude du consultant vis-à-vis de lui. Plus je suis dans le foot, plus j’ai le sentiment de le connaître et moins je le connais. Mais il y a des gens qui n’ont jamais été dans le foot, mais qui le connaisse parfaitement et mieux que nous. Hormis une interview, je n’ai jamais discuté avec lui. »

À quand une nouvelle rencontre ?

<iframe loading="lazy" title="L'entretien vérité entre Daniel Riolo et Pascal Dupraz" frameborder="0" width="500" height="281" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x4utbsa&" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share"></iframe>

