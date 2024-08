Pascal Dupraz en guest-star d'une émission de téléréalité

C’était pas hier, c’est pas demain, c’est maintenant !

Les Héros du gazon, qui s’en souvient ? Mais si, l’émission belge de télé-réalité dans laquelle Leo Van Der Elst, ancien Diable Rouge, avait la lourde tâche de faire gagner un match à la pire équipe de Belgique, dont la plupart des joueurs étaient plus proches de la bière que du ballon. Eh bien la version française va faire sa grande apparition sur France 3, à partir du 15 septembre.

Dans le rôle du pompier de service, on retrouvera ce bon vieux Pascal Dupraz. L’ancien entraîneur de feu Evian Thonon Gaillard ou encore de Toulouse a eu pour mission de coacher l’équipe de Fontenay-le-Vicomte, dans l’Essonne, une des pires de l’Hexagone. Le Savoyard débarque à un moment où l’équipe de district compte 18 défaites, un nul et une seule victoire. Il lui reste cinq matchs pour tenter de redresser la barre. « Les mecs, à l’entraînement avant, ils étaient 15 et là, premier entraînement de Dupraz, ils étaient 35. Ils ont adoré l’expérience », a dévoilé en exclusivité Jocelyn Hapdey, le réalisateur de l’émission sur le site de France 3.

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour retrouver un club !

