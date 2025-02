Des scènes de violences sur la pelouse du Lokomotiv Plovdiv

Une inauguration ratée.

Ce dimanche, cela devait être un jour de fête au Lokomotiv Stadion, où le club du Lokomotiv Plovdiv avait organisé une petite cérémonie pour célébrer l’ouverture d’une nouvelle tribune toute neuve. Problèmes au pluriel : l’équipe bulgare s’est inclinée contre le Septemvri Sofia (0-1) et la fiesta a tourné au désastre à cause de violences, comme le rapporte Insideworldfootball.

Tout a commencé par le malaise d’un supporter en tribune pendant la rencontre, qui avait temporairement été suspendue le temps de lui administrer les premiers soins et de le conduire à l’hôpital. Rien d’anormal jusque-là, sauf que plusieurs ultras locaux ont profité de ce temps mort pour pénétrer sur la pelouse, où ils ont agressé à coups de poings dans la tête le délégué responsable de la bonne conduite du match.

🇧🇬 | Lokomotiv Plovdiv - Septemvri Sofia maçında tribünlerde olaylar çıktı. Ev sahibi Plovdiv tribününden birileri, Septemvri Sofia delegesine saldırdı. Ambulans geldi. https://t.co/rx1McyMAmO pic.twitter.com/RsdR0N7SgU — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) February 16, 2025

La sécurité a dû intervenir, et le ministre de la Jeunesse et des Sports a condamné « catégoriquement toute manifestation de hooliganisme dans le football […]. [Ces évènements] soulignent la nécessité de prendre des mesures strictes pour assurer la sûreté et la sécurité des spectateurs dans les tribunes et de tous les participants aux événements sportifs. »

Une réunion avec l’Union bulgare du foot doit se tenir pour trouver des solutions.

