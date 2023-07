Lamouchi aurait lui aussi gagné la Coupe du monde 1998 

Tout le monde se souvient d’où il était le 12 juillet 1998.

Mais ce qu’on a toutes et tous oublié, c’est que Sabri Lamouchi faisait partie de la bande à Jacquet, sacrée championne du monde cet été-là, après la finale mythique face au Brésil (3-0). Les yeux embués par l’émotion et l’alcool, les Français n’ont pas vu le futur entraîneur du Stade Rennais courir, ivre de joie, sur la pelouse de Saint-Denis. Un souvenir que Zinédine Zidane n’a, lui, pas oublié. Et le double buteur du soir a tenu à remettre Sabri Lamouchi à sa place dans les mémoires françaises, 25 ans plus tard, au moment de « belles retrouvailles entre amis. »

En revanche, vu le nombre, il manque quelques coiffeurs. Quel intérêt pour eux, en même temps, vu le peu de boulot ?

