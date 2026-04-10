La CONMEBOL vote Gianni Infantino pour 2027

Le chouchou Gianni. Le conseil de la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, s’est réuni ce jeudi à Asunción afin de décider qui serait leur favori pour les élections présidentielles de la FIFA qui se dérouleront en 2027. À l’unanimité, c’est l’actuel président Gianni Infantino qui obtient le soutien du continent pour sa réélection, rapporte Olé.

Une permission de la justice pour Tapia

« Au cours de sa session d’aujourd’hui, à laquelle a participé le président de l’Association argentine de football, Claudio Tapia, le Conseil de la Confédération sud-américaine de football a souligné le leadership de Gianni Infantino et les progrès réalisés pendant son mandat à la tête de la FIFA, valorisant son impact sur le développement du football », communique la CONMEBOL.

Accusé d’avoir détourné et blanchi de l’argent, ainsi que d’avoir « illégalement conservé les cotisations retraite de joueurs et d’employés », Tapia avait été interdit de quitter le territoire argentin. Pour se rendre au Paraguay, il a reçu une permission de la justice pour quitter le pays.

Tous derrière le grand méchant.

Ce que révèle la publication des comptes de la DNCG pour le football français