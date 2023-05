L’AJ Auxerre appelle ses supporters au calme

Auxerre n’a pas le droit de sourire.

Dans un communiqué, le club bourguignon a appelé ses supporters à changer d’attitude s’ils souhaitent continuer de se rendre au stade. En effet, l’AJA a écopé d’une amende de 20 000 euros et la fermeture avec sursis de la partie basse de la tribune OAH – du partenariat avec l’Office auxerrois de l’habitat – pour un match. En cause, les incidents survenus contre Lille le 22 avril dernier. Jets d’objets, utilisation d’engins pyrotechniques et interruption de la rencontre sont les éléments qui ont permis à la LFP de prendre cette décision. L’AJ Auxerre a tenu à rappeler à ses fans qu’« en cas de récidive, une partie de notre stade pourrait donc être fermée pour les deux dernières rencontres de la saison. »

Les joueurs ont besoin de leur public s’ils veulent accrocher le maintien et éviter de faire l’ascenseur avec la Ligue 2. Actuellement quinzièmes au classement, les hommes de Christophe Pélissier doivent encore affronter Clermont, Brest, le PSG, Toulouse et Lens. Des matchs capitaux qui pourraient coûter cher si les supporters – qui forment « l’un des meilleurs publics de France, fidèle » – venaient à refuser le calme.

Devenir exemplaire comme l’Abbé-Deschamps.

