L’agent d’Hugo Ekitike réagit aux rumeurs concernant son joueur

Qui a raison ? Qui a tort ?

Dans un article publié ce vendredi par L’Équipe, il est dit qu’Hugo Ekitike vivrait mal sa situation au Paris Saint-Germain. L’ancien rémois souffrirait de sa mise à l’écart par son entraîneur, Luis Enrique, mais aussi des commentaires et insultes lui étant destinés sur les réseaux sociaux. À ce propos, son agent, Karl Mwalako Buchmann s’est exprimé via un communiqué : « Il n’a reçu aucune insulte ces dernières semaines, c’est faux. Il va très bien physiquement et mentalement, et il garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien. » Difficile donc de démêler le vrai du faux, alors qu’Ekitike n’a disputé que quatorze minutes officielles cette saison, le 12 août dernier contre Lorient (0-0), et qu’il semble plus que jamais sur le départ en janvier prochain.

Avec six attaquants en concurrence, difficile de faire mieux en terme de temps de jeu.

La santé mentale d’Hugo Ekitike mise à mal par sa situation au PSG