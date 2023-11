L’Afrique du Sud jette l’éponge pour l’organisation du Mondial féminin de 2027

C’est niet.

La Coupe du monde féminine 2027 n’aura pas lieu en Afrique du Sud. Vendredi, la Fédération sud-africaine de football a fait savoir par le biais d’un communiqué publié sur son site qu’elle renonçait à l’organisation de cette compétition. Lydia Monyepao, la directrice générale de la SAFA, a déclaré que la nation arc-en-ciel, qui avait organisé le Mondial 2010 chez les hommes, se portait plutôt candidate pour l’édition 2031 afin « que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, plutôt que de faire une présentation précipitée ».

South Africa wishes to announce that the country is withdrawing from the 2027 FIFA Women’s World Cup Bid and is considering bidding for the 2031 tournament when FIFA announces the call for countries to bid for the event. 🗞⤵️ https://t.co/Xql0CC67gv

— SAFA.net (@SAFA_net) November 24, 2023