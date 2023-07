L’AC Milan et Monza annoncent la création d’un trophée Silvio Berlusconi

L’hommage au président.

L’AC Milan et Monza ont annoncé la création d’un Trophée Silvio Berlusconi, pour rendre hommage à l’ex-propriétaire des deux clubs, décédé le 12 juin dernier. Silvio Berlusconi a été propriétaire de l’AC Milan entre 1986 et 2017 et de l’AC Monza de 2018 jusqu’à sa mort.

Nasce il "Trofeo Silvio Berlusconi" 🏆 Una partita che si giocherà ogni anno e la cui prima edizione si terrà l’8 agosto#MonzaMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 6, 2023

Ce trophée consistera en un match amical « que les deux clubs préférés du président disputeront chaque année », dont la première édition se tiendra le 8 août prochain, au stade U-Power de Monza. Par la suite, les deux clubs alterneront la réception du match. « Cette initiative vise à honorer et à perpétuer la mémoire du président Silvio Berlusconi. Il a écrit des pages indélébiles de l’histoire des deux clubs », précise le communiqué.

Le vainqueur gagne le titre de club préféré du président !

