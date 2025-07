En amical contre le Milan, Liverpool s’incline, mais honore la mémoire de Diogo Jota

C’était pas le miracle d’Istanbul, mais c’était sympa quand même !

Le stade Kai Tak de Hong Kong a accueilli une affiche de gala ce samedi, avec un match amical entre Liverpool et l’AC Milan. Et ce sont les Rossoneri qui se sont imposés (2-4). Durant l’été, Massimiliano Allegri a visiblement travaillé les phases de transition avec son nouveau groupe, puisque le Milan a planté trois de ses quatre pions sur des contre-attaques rondement menées.

Noah Okafor vient conclure un nouveau contre du Milan d’une superbe demi-volée ! Le match Liverpool-AC Milan sur L’Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/R2t9ouP6fa — L’Équipe (@lequipe) July 26, 2025

C’est d’abord Rafael Leão, pas forcément bien tenu par des Reds encore en claquettes, qui a déboulé sur le côté gauche pour tromper Alisson (0-1, 10e). Si Dominik Szoboszlai a égalisé d’une délicieuse frappe enroulée (1-1, 26e), l’équipe italienne – entièrement remaniée entre la première et la seconde période – a repris le dessus grâce à Ruben Loftus-Cheek (1-2, 52e) et Noah Okafor (1-3, 59e). Cody Gakpo a réduit le score dans le temps additionnel (2-3, 90e+3), mais Okafor a profité d’une mauvaise entente entre Kóstas Tsimíkas et Giorgi Mamardashvili pour sceller le score final (2-4, 90e+4).

Kenny Dalglish présent

La rencontre a été marquée par des hommages à Diogo Jota, décédé tragiquement dans un accident de voiture le 3 juillet dernier. Avant le coup d’envoi, un tifo « DJ20 » (en référence au numéro de maillot du Portugais, désormais retiré par Liverpool) a été déployé derrière le but, et le grand Kenny Dalglish est venu déposer un bouquet de fleurs devant la tribune. Le LFC a aussi disputé la rencontre avec, sur son maillot, un motif en hommage à Jota sur son maillot. Durant le match, Leão a dédicacé son premier but en montrant un « 20 » avec ses mains en direction des supporters.

Le football qu’on aime.

