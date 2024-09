Un supporter de Liverpool est mort avant le match à Milan

Triste nouvelle.

En marge de la rencontre de Ligue des champions entre Milan et Liverpool mardi soir, qui s’est soldée par une solide victoire des Reds sur les hommes de Paulo Fonseca (1-3), un supporter anglais est décédé. C’est le club entraîné par Arne Slot qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : « Nous porterons des brassards noirs ce soir en hommage au supporter Philip Dooley, qui a tragiquement perdu la vie à la suite d’un accident de la route à Bergame aux premières heures du matin. »

Representatives from Liverpool and AC Milan have placed flowers on the seat of our supporter Philip Dooley, who sadly passed away earlier today. pic.twitter.com/ucjWv4KO2Y

— Liverpool FC (@LFC) September 17, 2024