Pronostic Milan Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool se relance face à l’AC Milan

L’an passé, l’AC Milan a constaté la supériorité de son grand rival, l’Inter, en Serie A. 2es du championnat, les Rossoneri ont cependant assuré leur place en Ligue des champions. Malgré cela, la formation lombarde a décidé de lancer un nouveau cycle lors de l’intersaison avec le départ de Pioli, qui avait permis aux Milanais de remporter le Scudetto il y a 3 ans de cela. Pour lui succéder, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur le coach lillois, Fonseca. Ce dernier a connu une entame délicate avec 3 journées sans la moindre victoire, avec des nuls contre la Lazio et le Torino, pour un revers à Parme. Finalement, les Rossoneri ont décroché leur premier succès le week-end dernier, face au promu Venise (4-0). Parfaitement rentré dans son match, l’AC Milan a fait la différence en 30 minutes (4-0 à la 29e minute) avec 4 buteurs différents dont les internationaux français Hernandez et Fofana. Ce dernier est l’une des recrues du club lombard, avec Abraham, Emerson, Morata ou Pavlović.

De son côté, Liverpool a également changé d’entraîneur puisque le mythique Jürgen Klopp a cédé sa place à Arne Slot. Le technicien batave a une mission délicate pour combler le départ de l’allemand. Les débuts des Reds sous la houlette de leur nouvel entraîneur ont été bons avec 3 succès de rang face à Ipswich (0-2), Brentford (2-0) et surtout à Old Trafford face à Manchester United (3-0). Samedi dernier, les supporters de Liverpool s’attendaient à voir leur équipe enchaîner face à Nottingham Forest, mais il n’en fut pas ainsi, puisque les Reds ont été décevants. Piégé sur un contre en fin de partie, Liverpool a concédé son premier revers de la saison. Lors de cette rencontre, Slot s’était appuyé sur le même XI que lors du succès à Old Trafford, avec plusieurs joueurs qui avaient également énormément joué en sélection. Pour ce déplacement à San Siro, le coach batave pourrait apporter du sang frais avec l’incorporation de Nunez, Endo ou Gakpo. Déterminé à se reprendre, Liverpool pourrait profiter de l’irrégularité milanaise pour prendre ses 3 premiers points dans cette Ligue des champions. Salah, qui a marqué 3 fois en 4 matchs sur ce début de saison, pourrait encore faire trembler les filets.

